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    Надаль — в четвертьфинале US Open

    US Open ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    В матче четвертого круга испанец, посеянный под вторым номером, обыграл хорвата Марина Чилича — 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.

    Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. На счету Надаля 11 эйсов, 37 виннеров, 6 двойных и 26 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Чилич подал навылет 10 раз, чисто выиграл 33 мяча, совершил 5 двойных и 40 невынужденных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

    В четвертьфинале турнира Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. 0

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