ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Хачанов уступил Дель Потро в Мельбурне

    Australian Open ATP Хуан Мартин дель Потро Карен Хачанов Жюльен Беннето
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Карен Хачанов
    На фото:Карен Хачанов
    45-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов не сумел преодолеть барьер второго раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

    В четверг Хачанов уступил 12-му сеяному аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 4:6. Матч продолжался 3 часа 46 минут.

    Карен записал на свой счет 28 эйсов (13 у соперника), заработал 73 «виннерса» (60 у Дель Потро), допустил 3 двойных ошибки (3) и реализовал 1 брейк-поинт из 3 возможных (3 из 15 у соперника).

    Медведев не смог пробиться в третий круг Australian Open

    За выход в 1/8 финала Дель Потро поспорит с 19-м сеяным чехом Томашем Бердыхом.

    Бельгиец Давид Гоффен проиграл представителю Франции Жюльену Беннето — 6:1, 6:7 (5:7), 1:6, 6:7 (4:7). За выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 36-летний француз поспорит с итальянцем Фабио Фоньини.


  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Australian Open-2018: Борьба Федерера и Надаля, возвращение Джоковича и Вавринки
  • Превью Открытого чемпионата Австралии по теннису 2018 года
    •
  • 18/01
    • Медведев не смог пробиться в третий круг Australian Open
  • 18/01
    • Донской проиграл Фоньини
  • 18/01
    • Джокович одержал волевую победу над Монфисом
  • 17/01
    • Надаль одержал «сухую» победу над Майером
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Карен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось Энди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаМария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортМария ШараповаНовая жизнь ШараповойО том, как изменилась жизнь Марии Шараповой после дисквалификации
    Подробный разбор
  • Долгожданный триумф. Шарапова снова на вершине
  • О победе Марии Шараповой в Тяньцзине – в нашем обзоре СМИ
    •
  • Не хватило сил. Шарапова превзошла ожидания, но могла добиться большего
  • Реакция СМИ на вылет российской теннисистки с US Open
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Победит ли «Реал» на «Бутарке»?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 января
  • 5,40
    •
  • Воспользуется ли «Миннесота» кадровыми проблемами «Хьюстона»?
  • «Хьюстон» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 января
  • 1,83
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 13:35
    • 25 эйсов помогли Звереву обыграть Гоевчика
  • 12:21
    • Первая ракетка мира вышла в третий круг Australian Open
  • 11:15
    • Веснина завершила борьбу на Australian Open
  • 10:41
    • Медведев не смог пробиться в третий круг Australian Open
  • 10:02
    • Джокович одержал волевую победу над Монфисом
  • 09:44
    • Александрова взяла всего один гейм в матче с Киз
  • 09:33
    • Донской проиграл Фоньини
  • 08:45
    • Кербер — соперница Шараповой по третьему кругу Australian Open
  • 08:34
    • Итоговый турнир WTA будет проходить в Шэньчжэне
  • 08:24
    • Тим вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
  • 07:13
    • Мугуруса завершила борьбу на Australian Open
  • 07:03
    • Шарапова вышла в третий круг Australian Open
  • 16:16
    • Димитров победил Макдональда и сыграет с Рублёвым на Australian Open
  • 14:16
    • Рублёв, победив Багдатиса, вышел в третий круг Australian Open
  • 17/01
    • Кирьос обыграл Троицки на Australian Open
  • 17/01
    • Надаль одержал «сухую» победу над Майером
  • 17/01
    • Остапенко — в третьем круге Открытого чемпионата Австралии
  • 17/01
    • Касаткина завершила борьбу на Australian Open
  • 17/01
    • Тсонга в пяти сетах переиграл Шаповалова
  • 17/01
    • Возняцки отыграла два матчбола и вышла в третий круг Australian Open
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова