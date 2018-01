Хачанов уступил Дель Потро в Мельбурне

45-я ракетка мира россиянинне сумел преодолеть барьер второго раунда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В четверг Хачанов уступил 12-му сеяному аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро — 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 4:6. Матч продолжался 3 часа 46 минут.

Карен записал на свой счет 28 эйсов (13 у соперника), заработал 73 «виннерса» (60 у Дель Потро), допустил 3 двойных ошибки (3) и реализовал 1 брейк-поинт из 3 возможных (3 из 15 у соперника).

Медведев не смог пробиться в третий круг Australian Open

За выход в 1/8 финала Дель Потро поспорит с 19-м сеяным чехом Томашем Бердыхом.

Бельгиец Давид Гоффен проиграл представителю Франции Жюльену Беннето — 6:1, 6:7 (5:7), 1:6, 6:7 (4:7). За выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии 36-летний француз поспорит с итальянцем Фабио Фоньини.

The roar of relief from @delpotrojuan!

He advances to 3R after a gritty four set win over Karen #Khachanov. #AusOpen pic.twitter.com/Xgj0Gv23Ee