Загитова: Понимала, что у меня нет права на ошибку на Олимпиаде

Российская фигуристкарассказала, что почувствовала, увидев, что стала олимпийской чемпионкой.

Загитова в пятницу выиграла олимпийское золото в женском одиночном катании, опередив соотечественницу Евгению Медведеву на 1,31 балла.

«Я почувствовала приятное удивление (когда увидела, что стала олимпийской чемпионкой). Рада, что смогла справиться с волнением, мы с тренерами очень много работали. Но пока у меня нет медали, я не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой», — приводит слова Загитовой «Р-Спорт».

Фотогалерея произвольной программы

«Я ощущала, что у меня не было права на ошибку. Это давало стимул и волнение одновременно. Руки дрожали, но тело запомнило, что я много раз делала на тренировках, и само все исполнило», — добавила 15-летняя фигуристка.