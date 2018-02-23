Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Загитова: Понимала, что у меня нет права на ошибку на Олимпиаде

    Сборная России Медали России Фигурное катание
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Алина Загитова
    На фото:Алина Загитова
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что почувствовала, увидев, что стала олимпийской чемпионкой.

    Загитова в пятницу выиграла олимпийское золото в женском одиночном катании, опередив соотечественницу Евгению Медведеву на 1,31 балла.

    «Я почувствовала приятное удивление (когда увидела, что стала олимпийской чемпионкой). Рада, что смогла справиться с волнением, мы с тренерами очень много работали. Но пока у меня нет медали, я не ощущаю, что стала олимпийской чемпионкой», — приводит слова Загитовой «Р-Спорт».

    Фотогалерея произвольной программы

    «Я ощущала, что у меня не было права на ошибку. Это давало стимул и волнение одновременно. Руки дрожали, но тело запомнило, что я много раз делала на тренировках, и само все исполнило», — добавила 15-летняя фигуристка.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву
  • Дуэль российских фигуристок — в обзоре СМИ
    •
  • Неужели первое золото? Анонс олимпийских событий 23 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в пятницу, 23 февраля
    •
  • 23/02
    • Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде, у Медведевой серебро
  • 22/02
    • CAS лишил Брызгалову и Крушельницкого бронзовых медалей Игр-2018
  • 22/02
    • Слушания в CAS по делу Крушельницкого отменены
  • 22/02
    • ФКР: Крушельницкий и Брызгалова вернут медали Олимпиады-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеМолодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Подробный разбор
  • Налегке в полуфинал. Россия уверенно разгромила Норвегию
  • Сборная Россия обыграла Норвегию в четвертьфинале Олимпийских игр
    •
  • Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие
  • Два мировых рекорда за 15 минут
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Дебют Лаббадии в «Вольфсбурге»
  • Прогнозы и ставки на футбол 23 февраля
  • 8,30
    •
  • «Жирондинцы» продлят плохую выездную серию
  • «Барселона» — «Жирона». Прогноз и ставки на матч 25-го тура испанской Примеры 24 февраля
  • 1,88
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву
  • Дуэль российских фигуристок — в обзоре СМИ
    • 12:06
  • 10:06
    • Стал известен состав сборной России на полуфинал Игр-2018 с Чехией
  • Золото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катании
  • Алина Загитова выиграла золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-2018. Большая фотогалерея произвольной программы
    • 09:50
  • 09:48
    • Загитова готова стать знаменосцем на закрытии Олимпиады
  • 09:07
    • Медведева ни о чем не жалеет
  • 08:06
    • Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде, у Медведевой серебро
  • 06:24
    • Канадка Серва завоевала золото ОИ в дисциплине ски-кросс
  • Лучшие фотографии 13-го дня Олимпиады
  • Предлагаем подборку самых любопытных фотографий, сделанных в 13-й день Олимпиады
    • 02:16
  • 02:05
    • Фигурное катание: онлайн произвольной программы у женщин начнется в 04:00
  • Триумф американцев в лыжном хафпайпе
  • Американские фристайлисты Дэвид Уайз и Алекс Феррейра заняли первое и второе места в лыжном хафпайпе
    • 02:01
  • Чемпионство Анны Гассер в биг-эйре
  • Австрийская сноубордистка Анна Гассер стала олимпийской чемпионкой в дисциплине биг-эйр
    • 01:29
  • Неужели первое золото? Анонс олимпийских событий 23 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в пятницу, 23 февраля
    • 01:25
  • Золото горнолыжника Андре Мюрера в слаломе
  • Горнолыжник Андре Мюрер, выступающий за Швецию, стал первым в слаломе по сумме двух попыток
    • 01:07
  • Победа Мишель Гизин в суперкомбинации
  • Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин стала олимпийской чемпионкой в суперкомбинации
    • 00:39
  • Финал женского хоккея: Канада — США 2:3
  • Женская сборная США по хоккею выиграла в финале олимпийского турнира у команды Канады. Лучшие фотографии
    • Вчера в 22:48
  • Победа белорусок в биатлонной эстафете
  • Женская сборная Белоруссии завоевала золотые медали в эстафете 4х6 км
    • Вчера в 22:37
  • 21:54
    • Гашек: У Чехии нет звезд, но более сильный вратарь, чем у России
  • 20:42
    • Хоккеистка Шохина дисквалифицирована за попытку атаки после сирены
  • Шансы Крушельницкого вернуть медаль призрачны
  • Реакция СМИ на завершение допингового разбирательства с российскими керлингистами
    • Вчера в 20:28
  • Рекордная Домрачева, первое золото Венгрии и отобранная у россиян медаль
  • Все, чем запомнился тринадцатый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018
    • Вчера в 19:24
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •