Трегубов не думает, что его будут узнавать на улицах

Российский скелетонистне думает, что после успеха на Олимпиаде в Пхенчхане его будут узнавать на улицах.

В Корее Трегубов завоевал серебряную медаль.

«Не думаю, что в Москве кто-то меня узнает. В Красноярске могут. Но я уже привык – меня в Корее немало народу узнает. Видимо, потому, что я с их скелетонистом стоял рядом на пьедестале. Но звездой себя не ощущаю», – цитируют «Известия» Трегубова.

«За счет чего удалось выиграть медаль? Так получилось. Все определяется сверху — Бог видит за нас. Все предрешено, и просто так ничего не бывает. Считаю, что каждый из нас занял то место, которое заслужил.

Не давит ли слава олимпийского призера? Не особо. Ощущаю себя нормально. Просто сейчас есть повышенное внимание со стороны прессы и публики. Все пишут — и друзья, и болельщики. Шлют слова благодарности, я отвечаю тем же. Хотя меня благодарить не за что (улыбается)», — добавил россиянин.