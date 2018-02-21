Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бутырская: Загитова получила лучшую оценку за счет великолепного каскада

    Фигурное катание Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Мария Бутырская
    На фото:Мария Бутырская
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская выразила восхищение катанием Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиаде в Корее.

    «Шикарное выступление! Девчонки, конечно, умнички. На Олимпиаде важен каждый элемент, каждый шаг. И у наших девочек ни одной помарочки – просто красавицы! Было очень приятно на них смотреть! Я получила громадное удовольствие. Специально вставала по будильнику, чтобы посмотреть их прокаты.

    Они боролись сами с собой и друг с другом. Здорово, что у них такая конкуренция. Алина великолепно выполнила сегодня свой каскад – тройной лутц тройной риттбергер. И за счет этого, наверное, техническая оценка у нее выше, чем у Жени.

    Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, Медведева – вторая

    Но и Женя сделала все идеально. Хотя они абсолютно разные – одна более мягкая, женственная, другая, я бы сказала, зажигалочка. Желаю им, чтобы они так же выступили в произвольной программе, и тогда первое и второе место нам обеспечены», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Наше всё только начинается. Анонс олимпийских событий 21 февраля
  • Превью главных событий на Олимпийских играх в среду, 21 февраля
    •
  • Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие
  • Два мировых рекорда за 15 минут
    •
  • 21/02
    • Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, Медведева – вторая
  • 21/02
    • Медведва установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2018
  • 19/02
    • Фигуристы Боброва и Соловьев — шестые в коротком танце на Играх
  • 17/02
    • Ханю завоевал золото ОИ в мужском одиночном катании
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Владимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоЦеремония открытия Олимпиады-2018Церемония открытия Олимпиады-2018В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Джастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Подробный разбор
  • Вдали от бронзы. Бобровой и Соловьеву остается надеяться на ошибки соперников
  • Реакция СМИ на короткий танец, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Пхенчхане
    •
  • Никогда такого не было, и вот опять
  • Изучаем подробности допингового скандала с участием россиян на ОИ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Окажет ли Норвегия сопротивление России в четвертьфинале?
  • Россия – Норвегия. Прогноз и ставки на матч четвертьфинала плей-офф хоккейного турнира Олимпийских игр 21 февраля
  • 1,76
    •
  • Экспресс дня. Надежда на Марлоса
  • Прогнозы и ставки на футбол 21 февраля
  • 6,52
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 11:57
    • Белорукова и Непряева — в финале командного спринта
  • 11:37
    • Норвежцы назвали составы на биатлонные эстафеты
  • 11:24
    • Канадский фристайлист сломал таз в результате падения
  • 11:12
    • Решение по флагу России на закрытии Олимпиады будет принято 24 февраля
  • 10:57
    • Керлингисты сборной США разгромили британцев в 1/4 ОИ-2018
  • 10:45
    • Червенка: Чехи могут обыграть Россию, словаки же это сделали
  • Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие
  • Два мировых рекорда за 15 минут
    • 10:39
  • 10:35
    • Медведцева: В биатлоне нужно все разрушить и заново выстраивать систему
  • 10:28
    • Ридзик: Я устал и хочу домой
  • 10:22
    • Сотскова пообещала бороться до последнего
  • 09:32
    • Стал известен состав сборной России на четвертьфинал Олимпиады с Норвегией
  • 09:16
    • Загитова: В первую очередь мы с Медведевой друзья
  • 09:06
    • Хоккейная сборная Чехии – первый полуфиналист олимпийского турнира
  • 08:58
    • Россиянин Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе
  • 08:43
    • Медведева не удивлена результатом Загитовой
  • 08:29
    • Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом, Медведева – вторая
  • 08:10
    • Олюнину тяжело смириться с провалом защиты титула Сочи-2014
  • 08:04
    • Медведва установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде-2018
  • 07:58
    • Денщиков пробился в 1/4 финала турнира по ски-кроссу, Омелин — нет
  • 07:36
    • Итальянка Годжа выиграла золото ОИ в скоростном спуске
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •