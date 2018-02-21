Бутырская: Загитова получила лучшую оценку за счет великолепного каскада

Бывшая российская фигуристкавыразила восхищение катаниемна Олимпиаде в Корее.

«Шикарное выступление! Девчонки, конечно, умнички. На Олимпиаде важен каждый элемент, каждый шаг. И у наших девочек ни одной помарочки – просто красавицы! Было очень приятно на них смотреть! Я получила громадное удовольствие. Специально вставала по будильнику, чтобы посмотреть их прокаты.

Они боролись сами с собой и друг с другом. Здорово, что у них такая конкуренция. Алина великолепно выполнила сегодня свой каскад – тройной лутц тройной риттбергер. И за счет этого, наверное, техническая оценка у нее выше, чем у Жени.

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Но и Женя сделала все идеально. Хотя они абсолютно разные – одна более мягкая, женственная, другая, я бы сказала, зажигалочка. Желаю им, чтобы они так же выступили в произвольной программе, и тогда первое и второе место нам обеспечены», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».