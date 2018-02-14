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    Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде

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    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    На фото:Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018. Они набрали 81,68 балла.

    Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, третьими — Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд из Канады.

    Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали 8-ми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов — 10-ми.

    Произвольная программа у пар пройдет в четверг, 15 февраля, в 4:30 по московскому времени.

    Спортивные пары. Короткая программа

    1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 82,39
    2. Евгения Тарасова/ Владимир Морозов (Россия) — 81,68
    3. Мэйган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) — 76,82
    4. Алёна Савченко Бруно Массо (Германия) — 76,59
    5. Сяоюй Юй/Хао Чжан (Китай) — 75,58
    6. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 75,34
    7. Валентина Маркей/Ондржей Готарек (Италия) — 74,50
    8. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 74,35
    9. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 74,00
    10. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) — 70,52

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