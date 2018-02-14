Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде

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Российские фигуристыстали вторыми после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде-2018. Они набрали 81,68 балла.

Первыми стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, третьими — Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд из Канады.

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали 8-ми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов — 10-ми.

Произвольная программа у пар пройдет в четверг, 15 февраля, в 4:30 по московскому времени.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 82,39

2. Евгения Тарасова/ Владимир Морозов (Россия) — 81,68

3. Мэйган Дюамель/Эрик Рэдфорд (Канада) — 76,82

4. Алёна Савченко Бруно Массо (Германия) — 76,59

5. Сяоюй Юй/Хао Чжан (Китай) — 75,58

6. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 75,34

7. Валентина Маркей/Ондржей Готарек (Италия) — 74,50

8. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 74,35

9. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 74,00

10. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) — 70,52