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    Бородавко: Олимпийский марафон должен стать гонкой Большунова

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    Александр Большунов
    На фото:Александр Большунов
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    Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко надеется, что его спортсмен выйдет на пик формы к гонке на 50 км на Олимпиаде в Пхенчхане.

    В спринте классическим стилем Большунов стал третьим.

    «Прошла лишь треть Игр, нужно идти дальше и готовиться к следующим стартам. Коньковую гонку Александр, скорее всего, пропустит и будет участвовать в двух эстафетах и на дистанции 50 километров.

    Я считаю, что именно к марафону он сумеет выйти на пик формы, подойдет в оптимальных кондициях и наберет соревновательную скорость. Думаю, это должна быть его гонка.

    У нас было 13 дней без тренировок, температура иногда даже переваливала за 39, меньше, чем за месяц до Олимпийских игр это было почти как приговор – многие говорили, что на Олимпиаду можно не ездить.

    Спасибо врачам, которые поставили на ноги, провели квалифицированное лечение.

    На сборах провели две скоростные тренировки, думали, ехать на спринт или уже на эстафеты и, посоветовавшись, решили, что нужно ехать на спринт, что он способен бороться.

    По сегодняшней гонке видно, что сказался дефицит стартов – не было привычной резкости.

    Саша [Большунов] благодаря своим волевым качествам сумел выйти на этот результат, гонку провел как настоящий профессионал, выдавил из себя все возможное и лучшее, на что способен на данный момент.

    Я считаю, что он выиграл третье место, это ни в коем случае не поражение, а заслуженная и выстраданная медаль», – цитирует ТАСС Бородавко.

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