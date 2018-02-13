Большунов: Думал не об Олимпиаде, а о том, как вернуться в строй

Все события в одной ленте

Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Россиянинпрокомментировал свою бронзу в классическом индивидуальном спринте на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Очень рад, что смог сегодня бороться наравне с лидерами, всё-таки смог завоевать награду. Не могу сказать, насколько восстановился после болезни. Главное, что я проработался, а дальше будет лучше.

Непонятно, что было. Температура под 40 градусов. Постельный режим, 10 дней в больнице. С 17 января по 23-24-е число. 26-27-го выписался из больницы.

Знакомые удивлялись, когда меня видели, говорили, что сильно похудел. Я не взвешивался, но думаю, что килограмма три-четыре потерял.

Когда лежал в больнице, были мысли стать наконец-то просто здоровым человеком, выписаться и жить, как раньше. Сначала, да, думал об Олимпиаде, но потом главным стало вернуться в строй.

Как лечиться, когда ничего нельзя принимать? Постоянно загружают в интернет-программу лекарства, смотрят, если ли оно в списке запрещённых», — передаёт слова Большунова «Чемпионат».