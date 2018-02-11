Забияко и Энберт заявлены на произвольную программу командного турнира ОИ

Ранее Нина Мозер, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выигравших состязания спортивных пар в короткой программе, сообщила, что перед произвольной программой будет произведена замена.
После коротких программ в четырех дисциплинах сборная России занимает второе место в командном турнире, набрав 31 очко. Лидируют канадцы (35), третьими идут американцы (29).
Положение после 4 видов из 8:
1. Канада – 35
2. Россия – 31
3. США – 29
4. Япония – 26
5. Италия – 26
6. Китай – 18
7. Германия – 16
8. Израиль – 13
9. Франция – 13
10. Южная Корея – 13