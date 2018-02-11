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    Забияко и Энберт заявлены на произвольную программу командного турнира ОИ

    Фигурное катание Сборная России
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    Наталья Забияко и Александр Энберт
    На фото:Наталья Забияко и Александр Энберт
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    Российские фигуристы Наталья Забиякои Александр Энберт заявлены на произвольную программу в парном катании на командном турнире Олимпийских игр, сообщает «Р-Спорт».

    Ранее Нина Мозер, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выигравших состязания спортивных пар в короткой программе, сообщила, что перед произвольной программой будет произведена замена.

    После коротких программ в четырех дисциплинах сборная России занимает второе место в командном турнире, набрав 31 очко. Лидируют канадцы (35), третьими идут американцы (29).

    Положение после 4 видов из 8:

    1. Канада – 35
    2. Россия – 31
    3. США – 29
    4. Япония – 26
    5. Италия – 26
    6. Китай – 18
    7. Германия – 16
    8. Израиль – 13
    9. Франция – 13
    10. Южная Корея – 13

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