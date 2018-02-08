Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Корнилов: Справился с репетицией прыжка в квалификации

    Прыжки с трамплина Сборная России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Денис Корнилов
    На фото:Денис Корнилов
    Российский летающий лыжник Денис Корнилов после квалификации в финальную часть Олимпийских игр-2018 по прыжкам с трамплина отметил, что показал то, на что готов сегодня.

    «Показал то, на что готов сегодня. Всегда хочется лучшего, но сейчас квалификация.

    Основная задача – пройти в основные соревнования, подшлифовать какие-то технические элементы, отрепетировать весь алгоритм прыжка к соревнованиям.

    Можно сказать, что с этим справился. Все трамплины, построенные на протяжении лет пяти-десяти лет назад, очень схожи. Здесь более крутой разгон, но это абсолютно нормально», – цитируют «РИА Новости» Корнилова.

    Напомним, что сегодня, 8 февраля, Корнилов пробился в финальную часть соревнований Олимпиады-2018 по прыжкам с трамплина, заняв 28-е место.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Нулевой день Олимпиады
  • Последние новости перед стартом Игр-2018 в Пхенчхане
    •
  • 08/02
    • Россияне квалифицировались в финал соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ-2018
  • 08/02
    • CAS зарегистрировал две коллективные апелляции россиян к МОК
  • 03/02
    • Швейцарский суд отклонил иски шести россиян на участие в Играх-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Подробный разбор
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    •
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сумеют ли «малыши» дать отпор грозным парижанам?
  • «Тулуза» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу 10 февраля
  • 1,61
    •
  • Притормозит ли «Атлетико» в Малаге?
  • «Малага» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу 10 февраля
  • 2,70
    •
    Олимпиада-2018. Лента новостей
  • 08:04
    • Тарасова и Морозов показали лучший результат в короткой программе в командном турнире на ОИ
  • 07:48
    • Российские керлингисты обыграли Финляндию в дабл-миксте
  • 07:37
    • Фристайлист Смышляев стал вторым в квалификации в могуле
  • 07:26
    • Коляда — 8-й в короткой программе на старте командных соревнований на ОИ
  • 07:17
    • МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян
  • 07:07
    • Отстраненные россияне лишились последнего шанса выступить на Играх-2018
  • 23:51
    • Климов: На Олимпиаде-2018 реально выиграть медали
  • 23:33
    • Марченков и Трегубов нацелены на медали ОИ-2018
  • 22:44
    • Юсков: В такой Олимпиаде я участвовать не хочу
  • Нулевой день Олимпиады
  • Последние новости перед стартом Игр-2018 в Пхенчхане
    • Вчера в 20:46
  • 17:10
    • Японский спортсмен стал первым в истории участником восьми Олимпийских игр
  • 16:51
    • Россияне квалифицировались в финал соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ-2018
  • 16:26
    • Крушельницкий и Брызгалова обыграли норвежцев на Олимпиаде-2018
  • 14:18
    • Пихлер: Несправедливо, что Шипулина не пустили на Олимпиаду
  • 13:55
    • Российские атлеты смогут носить шапки в цветах национального флага на ОИ-2018
  • 12:47
    • CAS не стал рассматривать апелляции шести российских атлетов на недопуск к ОИ
  • 11:35
    • Коляда и Тарасова/Морозов выступят в короткой программе командного турнира ОИ
  • 11:22
    • Решение CAS по апелляциям 47 россиян объявят в день открытия ОИ-2018
  • 09:40
    • В церемонии открытия ОИ-2018 примут участие 80 россиян
  • 09:02
    • CAS объявит решение по апелляциям 47 россиян в течение 24 часов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •