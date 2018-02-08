Корнилов: Справился с репетицией прыжка в квалификации

Российский летающий лыжникпосле квалификации в финальную часть Олимпийских игр-2018 по прыжкам с трамплина отметил, что показал то, на что готов сегодня.

«Показал то, на что готов сегодня. Всегда хочется лучшего, но сейчас квалификация.

Основная задача – пройти в основные соревнования, подшлифовать какие-то технические элементы, отрепетировать весь алгоритм прыжка к соревнованиям.

Можно сказать, что с этим справился. Все трамплины, построенные на протяжении лет пяти-десяти лет назад, очень схожи. Здесь более крутой разгон, но это абсолютно нормально», – цитируют «РИА Новости» Корнилова.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, Корнилов пробился в финальную часть соревнований Олимпиады-2018 по прыжкам с трамплина, заняв 28-е место.