Алексей Яшин будет работать на канадском телевидении во время ОИ-2018

Экс-капитан сборной Россиибудет работать на канадском телеканале CBC во время Олимпиады-2018, сообщает пресс-служба канала.

Бывший хоккеист будет экспертом в студии, анализируя матчи мужского и женского хоккейного турнира.

Яшин завершил карьеру игрока в 2012 году. Он провёл в НХЛ 12 сезонов за «Оттаву Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс», был капитаном в обеих командах. Провёл в лиге 850 матчей и набрал 781 (337+444) очко.

В составе сборной России принял участие в трёх Олимпиадах и выиграл серебро в Нагано-1998 и бронзу в Солт-Лейк-Сити — 2002.

С 2012 по 2014 год Яшин работал генеральным менеджером женской сборной России.