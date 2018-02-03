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Олимпиада-2018
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    Алексей Яшин будет работать на канадском телевидении во время ОИ-2018

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    Алексей Яшин на церемонии NHL Awards 2017
    На фото:Алексей Яшин на церемонии NHL Awards 2017
    Экс-капитан сборной России Алексей Яшин будет работать на канадском телеканале CBC во время Олимпиады-2018, сообщает пресс-служба канала.

    Бывший хоккеист будет экспертом в студии, анализируя матчи мужского и женского хоккейного турнира.

    Яшин завершил карьеру игрока в 2012 году. Он провёл в НХЛ 12 сезонов за «Оттаву Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс», был капитаном в обеих командах. Провёл в лиге 850 матчей и набрал 781 (337+444) очко.

    В составе сборной России принял участие в трёх Олимпиадах и выиграл серебро в Нагано-1998 и бронзу в Солт-Лейк-Сити — 2002.

    С 2012 по 2014 год Яшин работал генеральным менеджером женской сборной России.

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