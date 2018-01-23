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Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
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    ОКР запросит у МОК причины отсутствия лидеров сборной среди возможных участников Игр-2018

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    Антон Шипулин
    На фото:Антон Шипулин
    Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация отправит запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) с целью узнать причины, из-за которых некоторые спортсмены не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр-2018.

    Поздняков сообщил, что в списке потенциальных участников Олимпийских игр отсутствуют биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов, несмотря на то, что они не были фигурантами разбирательств по итогам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.

    «Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр, – сказал Поздняков. – В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов.

    Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам. По всем остальным пунктам повестки переговоров, которые касаются технических и организационных вопросов также была проведена большая работа, однако сейчас у нас на повестке, в первую очередь, вопрос по составу нашей команды.

    На данный момент вся информация носит пока предварительный характер, хотел бы подчеркнуть это. Будем сегодня обсуждать ситуацию со спортивными федерациями и продолжим диалог с МОК, после чего уже будут приняты окончательные решения», — приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

    Исполком МОК 5 декабря объявил о возможности допуска к Олимпиаде-2018 только «чистых» российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом. Комиссия МОК определит список российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2018, не позднее 28 января.

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