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    Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону

    Прочие Биатлон
    В Оберхофе (Германия) завершилась одиночная смешанная эстафета. Победу одержала сборная России, в составе которой бежали Антон Бабиков и Кристина Резцова. Вторыми стали австрийцы.

    Антон Бабиков
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    Антон Бабиков

    Бабиков использовал три дополнительных патрона и передал эстафету шестым с отставанием в 22 секунды от лидера. Резцова ускорилась перед первым огневым рубежом, в итоге зашла на штрафной круг и отправилась в гонку только 11-й.

    Однако благодаря уверенной стрельбе на стойке Кристина вывела сборную России на третье место. На третьем этапе Бабиков использовал два доппатрона и отправил Резцову на финальный этап первой. После лёжки Кристина выигрывала у соперниц 25 секунд, после стойки — 42 сек

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