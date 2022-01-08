Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону

В Оберхофе (Германия) завершилась одиночная смешанная эстафета. Победу одержала сборная России, в составе которой бежали. Вторыми стали австрийцы.

Бабиков использовал три дополнительных патрона и передал эстафету шестым с отставанием в 22 секунды от лидера. Резцова ускорилась перед первым огневым рубежом, в итоге зашла на штрафной круг и отправилась в гонку только 11-й.

Однако благодаря уверенной стрельбе на стойке Кристина вывела сборную России на третье место. На третьем этапе Бабиков использовал два доппатрона и отправил Резцову на финальный этап первой. После лёжки Кристина выигрывала у соперниц 25 секунд, после стойки — 42 сек