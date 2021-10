Немков во второй раз защитил титул чемпиона Bellator

В главном поединке турнира Bellator 268 россиянинпобедил литовца

Бой завершился победой болевым приемом в исполнении Немкова в четвертом раунде, благодаря чему российский спортсмен защитил свой пояс.

💪 @VadimNemkov comes away with the win and keeps his LHW title at #Bellator268.#BellatorLHWGP pic.twitter.com/i7wsz28CyV