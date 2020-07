«Джиро д’Италия» стартует 3 октября на Сицилии

Веломногодневка «Джиро д’Италия» стартует 3 октября в городе Монреале на Сицилии.

На Сицилии пройдут четыре этапа, прежде чем гонка достигнет континента. «Джиро д’Италия» продлится до 25 октября.

Изначально планировалось провести «Джиро» с 9 по 31 марта, однако из-за пандемии коронавируса многодневка была отложена до осени.

