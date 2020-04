Фергюсон и Гейтжи согласились провести бой 9 мая

Американские бойцы ММАдали устное согласие на поединок на турнире UFC 249, который планируется провести 9 мая.

Об этом в своем Twitter сообщает журналист Бретт Окамото.

Напомним, изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Главным боем вечера должен был стать поединок обладателя пояса UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона.

Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Гейтжи.

