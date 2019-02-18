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    • Нганну нокаутировал Валаскеса на UFC on ESPN 1
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    Нганну нокаутировал Валаскеса на UFC on ESPN 1

    Единоборства
    Франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну победил американца Кейна Веласкеса в рамках турнира UFC on ESPN 1.

    Франсис Нганну
    Франсис Нганну
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    Бой завершился на 26-й секунде техническим нокаутом. После того, как Нганну нанес несколько ударов сверху по лежащему сопернику, рефери остановил поединок.

    В другом поединке россиянка Александра Албу проиграла американке Эмили Уайтмайр удушающим приемом в первом раунде.

    Все результаты UFC on ESPN 1 (первыми указаны победители):

    Фрэнсис Нганну (Франция) — Кейн Веласкес (США) — нокаутом в первом раунде;
    Пол Фелдер (США) — Джеймс Вик (США) — единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27);
    Синтия Калвильо (США) — Кортни Кейси (США) — единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);
    Крон Грейси (Бразилия) — Алекс Касерес (США) — удушающим приемом в первом раунде;
    Висенте Луке (Бразилия) — Брайан Барберена (США) — техническим нокаутом в третьем раунде;
    Андре Фили (США) — Майлс Джури (США) — единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
    Алджамейн Стерлинг (США) — Джимми Ривера (США) — единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
    Мэнни Бермудес (США) — Бенито Лопес (США) — удушающим приемом в первом раунде;
    Андреа Ли (США) — Эшли Эванс-Смит (США) — единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
    Ник Ленц (США) — Скотт Хольцман (США) — единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
    Люк Сандерс (США) — Ренан Барао (Бразилия) — нокаутом во втором раунде;
    Эмили Уитмир (США) — Александра Албу (Россия) — удушающим приемом в первом раунде.

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