Нганну нокаутировал Валаскеса на UFC on ESPN 1

Франко-камерунский боецпобедил американцав рамках турнира UFC on ESPN 1.

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Бой завершился на 26-й секунде техническим нокаутом. После того, как Нганну нанес несколько ударов сверху по лежащему сопернику, рефери остановил поединок.

Whoa. That was quick.

Francis Ngannou stops Cain Velasquez in 23 seconds!pic.twitter.com/rzTnALZGAY — Sporting News (@sportingnews) 18 февраля 2019 г.

В другом поединке россиянка Александра Албу проиграла американке Эмили Уайтмайр удушающим приемом в первом раунде.

Все результаты UFC on ESPN 1 (первыми указаны победители):

Фрэнсис Нганну (Франция) — Кейн Веласкес (США) — нокаутом в первом раунде;

Пол Фелдер (США) — Джеймс Вик (США) — единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27);

Синтия Калвильо (США) — Кортни Кейси (США) — единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27);

Крон Грейси (Бразилия) — Алекс Касерес (США) — удушающим приемом в первом раунде;

Висенте Луке (Бразилия) — Брайан Барберена (США) — техническим нокаутом в третьем раунде;

Андре Фили (США) — Майлс Джури (США) — единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Алджамейн Стерлинг (США) — Джимми Ривера (США) — единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Мэнни Бермудес (США) — Бенито Лопес (США) — удушающим приемом в первом раунде;

Андреа Ли (США) — Эшли Эванс-Смит (США) — единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Ник Ленц (США) — Скотт Хольцман (США) — единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Люк Сандерс (США) — Ренан Барао (Бразилия) — нокаутом во втором раунде;

Эмили Уитмир (США) — Александра Албу (Россия) — удушающим приемом в первом раунде.

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