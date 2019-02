Нганну нокаутировал Валаскеса на UFC on ESPN 1

Франко-камерунский боецпобедил американцав рамках турнира UFC on ESPN 1.

Бой завершился на 26-й секунде техническим нокаутом. После того, как Нганну нанес несколько ударов сверху по лежащему сопернику, рефери остановил поединок.

Whoa. That was quick.

