Адесанья победил Сильву в главном бою турнира UFC

Новозеландский боец смешанного стиляпобедил бывшего чемпиона UFCна турнире под номером 234.

По итогам трех раундов победу единогласным решением судей одержал Адесанья — 29:28, 30:27, 30:27.

Для Адесаньи эта победа стала 16-й в карьере и 5-й в UFC. 29-летний боец до сих пор является непобежденным. Андерсон Силва потерпел 9-е поражение при 34 победах.

Еще в одном поединке Лэндо Ванната болевым приемом победил Маркоса Мариано. Бой завершился в конце первого раунда, когда американец провел кимуру.

