Квартальнов — о поражении «Нефтехимику»: Нельзя просто так перестать все делать

Главный тренер минскогопрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4).

«Провели хороший первый период, потом команду не узнал. Встали в оставшиеся два периода, перестали бороться, кататься. Было много потерь, дали сопернику жизнь. Мы проиграли по делу. Можно любую систему ставить, в хоккее надо бороться, но из каждого эпизода с шайбой выходил игрок "Нефтехимика". Некого мне выделить, все слились. Лидеры должны вести команды, но никого не нашлось.

Вести в счете, так отнестись… в раздевалке я слово подобрал. Мы должны хоккей любить. Нельзя просто так перестать все делать. Лига у нас хорошая, нас наказала хорошая команда. У нас было много большинства, но не войти в зону вдвоем… Сказал им, что могли пьяными войти в зону, не готовясь. Но не было такого», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 2 очками после двух встреч замыкают восьмерку сильнейших на Западе.