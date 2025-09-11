ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 20:41
    • Бителло продлил контракт с «Динамо»
  • 19:34
    • «Динамо» переиграло «Металлург» по буллитам
    Все новости спорта

    Квартальнов — о поражении «Нефтехимику»: Нельзя просто так перестать все делать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:4).

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов

    «Провели хороший первый период, потом команду не узнал. Встали в оставшиеся два периода, перестали бороться, кататься. Было много потерь, дали сопернику жизнь. Мы проиграли по делу. Можно любую систему ставить, в хоккее надо бороться, но из каждого эпизода с шайбой выходил игрок "Нефтехимика". Некого мне выделить, все слились. Лидеры должны вести команды, но никого не нашлось.

    Вести в счете, так отнестись… в раздевалке я слово подобрал. Мы должны хоккей любить. Нельзя просто так перестать все делать. Лига у нас хорошая, нас наказала хорошая команда. У нас было много большинства, но не войти в зону вдвоем… Сказал им, что могли пьяными войти в зону, не готовясь. Но не было такого», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

    Минчане с 2 очками после двух встреч замыкают восьмерку сильнейших на Западе.

