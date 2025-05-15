Никитин: Робинсон шел бить, Шалунов отвечал

Главный тренерподелился мнением по поводу столкновения форварда своей командыс нападающим

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Игорь Никитин Фото: КХЛ

«Это хоккей. Если бы я знал все ответы, то неинтересно было бы работать. Это такой же момент, как в первом матче был с Каюмовым. Он шел бить, Шалунов отвечал. Здоровья Робинсону. Мы занимаемся одним делом», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Американский хоккеист досрочно завершил встречу после столкновения с форвардом «железнодорожников», покинув лед в ходе первого периода второго матча финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (4:1).

Следующий матч состоится 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1.