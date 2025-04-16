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    Деклан Райс«Реал» Мадрид — «Арсенал». Онлайн
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    Московское «Динамо» «размочило» серию с «Ак Барсом», победив в Казани

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Московское «Динамо» на выезде обыграло казанский «Ак Барс» (3:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

    «Динамо» — «Ак Барс»
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    «Динамо» — «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Максим Джиошвили (24-я минута), Джордан Уил (37) и Дмитрий Рашевский (42), две результативные передачи сделал Максим Комтуа.

    Единственную шайбу казанцев забросил на 55-й минуте Митч Миллер.

    Кубок Гагарина. 1/4 финала
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Джиошвили — 3 (бол., Комтуа, Пыленков), 23:53 — 0:1. Уил — 2 (Гусев, Сикьюра), 36:10 — 0:2. Рашевский — 1 (Комтуа), 41:10 — 0:3. Миллер — 3 (бол., Петан, О`Делл), 54:29 — 1:3Вратари: Билялов (53:13 — 54:29, 58:36) — ПодъяпольскийБроски: 33 (12+12+9) — 28 (13+6+9)Штраф: 10 — 6

    «Динамо» сократили отставание в серии с «Ак Барсом» — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 18 апреля в Казани.

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