Московское «Динамо» «размочило» серию с «Ак Барсом», победив в Казани

Московскоена выезде обыграло казанский(3:1) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

В составе победителей отличились Максим Джиошвили (24-я минута), Джордан Уил (37) и Дмитрий Рашевский (42), две результативные передачи сделал Максим Комтуа.

Единственную шайбу казанцев забросил на 55-й минуте Митч Миллер.

Кубок Гагарина. 1/4 финала «Ак Барс» (Казань) — «Динамо М» (Москва) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Голы: Джиошвили — 3 (бол., Комтуа, Пыленков), 23:53 — 0:1. Уил — 2 (Гусев, Сикьюра), 36:10 — 0:2. Рашевский — 1 (Комтуа), 41:10 — 0:3. Миллер — 3 (бол., Петан, О`Делл), 54:29 — 1:3Вратари: Билялов (53:13 — 54:29, 58:36) — ПодъяпольскийБроски: 33 (12+12+9) — 28 (13+6+9)Штраф: 10 — 6

«Динамо» сократили отставание в серии с «Ак Барсом» — 1-2. Четвёртый матч пройдёт 18 апреля в Казани.