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    Кузнецов назвал причину ухода из СКА

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    Двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов высказался о своем недавнем уходе из СКА, в котором выступал на протяжении года.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Причиной послужило то, что не выполнены задачи, которые были поставлены на сезон. Решили, что так будет правильно и для меня, и для СКА.

    Я надеялся на большее, но не смог играть на том уровне, которого от меня ждали. Поэтому приняли решение расстаться по обоюдному согласию. Никаких обид ни у меня, ни у клуба нет. Все по‑хорошему», — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».

    В регулярном чемпионате Кузнецов провел 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков по системе «гол+пас». В плей-офф форвард сыграл шесть встреч и отметился 3 (1+2) результативными действиями.

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