1-й таймБарселона — ОсасунаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль«Барселона» — «Осасуна». Онлайн
    Все новости спорта

    «Локомотив» победил «Торпедо» в первом матче Кубка Гагарина

    «Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Торпедо
    В первом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» со счетом 3:1.

    Денис Алексеев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Алексеев

    Все шайбы были забиты во втором периоде. В составе железнодорожников отличились Максим Березкин, Денис Алексеев и Мартин Гернат.

    Единственный гол в команде Игоря Ларионова на счету Бобби Линча.

    «Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад
    Голы: Березкин — 1 (бол., Рафиков), 20:09 — 1:0. Линч — 1 (Виноградов), 23:41 — 1:1. Алексеев — 1 (бол., Рафиков), 26:46 — 2:1. Гернат — 1 (Кирьянов), 36:35 — 3:1Вратари: Исаев — Кульбаков (56:55 — 58:33, 59:08)Броски: 35 (8+15+12) — 15 (2+9+4)Штраф: 4 — 8

    Второй матч серии состоится 29 марта в Ярославле.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли у «Барселоны» сил на «Осасуну»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сможет ли «Локомотив» переиграть «Крылья Советов»?
  • «Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Автомобилист» восстановит положение равенства?
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 28 марта
  • Завтра в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие