«Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 3:1, обзор голов

В первом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина ярославскийнанес поражение нижегородскомусо счетом 3:1.

Все шайбы были забиты во втором периоде. В составе железнодорожников отличились Максим Березкин, Денис Алексеев и Мартин Гернат.

Единственный гол в команде Игоря Ларионова на счету Бобби Линча.

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) Кубок Гагарина. 1/8 финала. Запад Голы: Березкин — 1 (бол., Рафиков), 20:09 — 1:0. Линч — 1 (Виноградов), 23:41 — 1:1. Алексеев — 1 (бол., Рафиков), 26:46 — 2:1. Гернат — 1 (Кирьянов), 36:35 — 3:1Вратари: Исаев — Кульбаков (56:55 — 58:33, 59:08)Броски: 35 (8+15+12) — 15 (2+9+4)Штраф: 4 — 8

Второй матч серии состоится 29 марта в Ярославле.