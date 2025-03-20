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    «Автомобилист» по буллитам обыграл СКА

    «Автомобилист» — СКА: счет матча 3:2 Б, обзор голов

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    «Автомобилист» из Екатеринбурга обыграл СКА в матче регулярного чемпионата лишь в серии буллитов — 3:2.

    Семен Кизимов
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    Семен Кизимов

    За хозяев в основное время отличились Артем Каштанов и Брукс Мэйсек. В составе питерцев шайбы забрасывали Никита Зайцев и Марат Хайруллин.

    Решающий буллит исполнил Семен Кизимов.

    Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Зайцев — 1 (Толчинский, Грицюк), 13:37 — 0:1. Хайруллин — 16 (Земченок, Алистров), 22:48 — 0:2. Каштанов — 4 (Романцев), 27:08 — 1:2. Мэйсек — 26, 58:17 — 2:2Победный буллит: КизимовВратари: Галкин — ЗаврагинБроски: 21 (8+6+5+2) — 28 (7+13+8+0)Штраф: 2 — 6

    СКА идет шестым на «Западе» с 80 очками. «Автомобилист» занимает 4-е место с 87 очками на «Востоке».

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