Гру: В третьем периоде вернули характер и результат пришел

Главный тренер челябинскоговысказался о матче против(3:2).

«На мой взгляд, вопрос не в том, что у нас пошло не так, а в том, что последние два‑три матча мы не играли с нашим характером и с должными усилиями. Но в третьем периоде мы это вернули и результат пришел.

Как вы знаете, иногда по ходу сезона звенья остаются такими, какими были изначально, а иногда мы их меняем. Сегодня был как раз такой день, когда мы решились на изменения», — цитирует Гру «Матч ТВ».

«Трактор» с 50 очками занимает первое место в Восточной конференции. «Барыс» с 23 очками — 11-й.