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    Гру: В третьем периоде вернули характер и результат пришел

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Трактор
    Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру высказался о матче против «Барыса» (3:2).

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «На мой взгляд, вопрос не в том, что у нас пошло не так, а в том, что последние два‑три матча мы не играли с нашим характером и с должными усилиями. Но в третьем периоде мы это вернули и результат пришел.

    Как вы знаете, иногда по ходу сезона звенья остаются такими, какими были изначально, а иногда мы их меняем. Сегодня был как раз такой день, когда мы решились на изменения», — цитирует Гру «Матч ТВ».

    «Трактор» с 50 очками занимает первое место в Восточной конференции. «Барыс» с 23 очками — 11-й.

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