«Сибирь» проиграла минскому «Динамо» в КХЛ

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
В составе победителей забили Егор Бориков, Ксавье Уэлле, Брэйди Лайл, Вадим Мороз и Виталий Пинчук. За хозяев шайбы забросили Георгий Белоусов, Энди Андреофф (дважды) и Тревор Мерфи.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 4:5 (1:2, 2:3, 1:0)
Голы: Белоусов — 6 (бол., Кара, Мартынов), 2:26 — 1:0. Бориков — 4 (Стась, Гросс), 4:55 — 1:1. Уэлле — 1 (Пинчук, Энас), 8:24 — 1:2. Андреофф — 8 (бол., Бек, Бутузов), 23:42 — 2:2. Лайл — 7 (Пинчук, Хенкель), 25:03 — 2:3. Мороз — 10 (Шипачев, Лайл), 27:11 — 2:4. Мерфи — 5, 35:32 — 3:4. Пинчук — 13 (Волков), 37:33 — 3:5. Андреофф — 9 (Бек, Мерфи), 58:38 — 4:5Вратари: Костин (Красоткин, 27:11, 57:57 — 58:38, 58:59 — 59:04, 59:10) — ТихомировШтраф: 8 — 4Броски: 23 (8+8+7) — 32 (11+13+8)
«Динамо» с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 27 баллами располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.