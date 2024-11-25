«Торонто» — «Юта»: счет матча 3:2, обзор голов

в матче регулярного чемпионата НХЛ дома победилсо счетом 3:2.

В составе «Мэйпл Ливз» дублем отметился Митч Марнер, еще одну шайбу забросил Вильям Нюландер.

У гостей голы забили Логан Кули с передачи Михаила Сергачева, а также Джек Макбэйн. «Торонто» до 25-й минуты уступал со счетом 0:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Юта» — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) Голы: Кули — 4 (бол., Гюнтер, Сергачев), 17:48 — 0:1. Марнер — 7 (Таварес, Танев), 25:15 — 1:1. Марнер — 8 (бол., Минтен, В. Нюландер), 29:34 — 2:1. В. Нюландер — 14, 30:50 — 3:1. Макбэйн — 7 (Кули, Кессельринг), 41:51 — 3:2Вратари: Уолл — Веймелка (58:08 — 58:33, 58:49)Штраф: 4 — 12Броски: 35 (10+16+9) — 25 (12+6+7)

«Торонто» — «Юта» — 3:2

После этого матча «Торонто» с 28 очками идет 3-м в Восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Юта» с 19 очками — на 12-й строчке «Запада».