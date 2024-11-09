«Сибирь» — «Металлург»: счет матча 1:4, обзор голов

Люк Джонсон — нападающий «Металлурга» Фото: globallookpress.com
В составе гостей голы записали на свой счет Данил Башкиров, Скотт Уилсон, Люк Джонсон и Денис Зернов.
Единственную шайбу у «Сибири» забросил Илья Морозов в меньшинстве.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Башкиров — 2 (Осипович, Минулин), 9:22 — 0:1. Уилсон — 4 (Зернов, Силантьев), 20:11 — 0:2. Джонсон — 6 (Башкиров, Маклюков), 33:20 — 0:3. Морозов — 1 (мен., Пьянов, Карпов), 36:01 — 1:3. Зернов — 2 (п.в., Пресс, Козлов), 59:33 — 1:4Вратари: Костин (56:26 — 59:33) — НабоковБроски: 43 (15+10+18) — 22 (8+10+4)Штраф: 6 — 10
После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции с 22 баллами.