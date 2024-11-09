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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    «Металлург» разгромил «Сибирь» в матче КХЛ

    «Сибирь» — «Металлург»: счет матча 1:4, обзор голов

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    «Металлург» одержал гостевую победу над «Сибирью» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Люк Джонсон — нападающий «Металлурга»
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    Люк Джонсон — нападающий «Металлурга»

    В составе гостей голы записали на свой счет Данил Башкиров, Скотт Уилсон, Люк Джонсон и Денис Зернов.

    Единственную шайбу у «Сибири» забросил Илья Морозов в меньшинстве.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Башкиров — 2 (Осипович, Минулин), 9:22 — 0:1. Уилсон — 4 (Зернов, Силантьев), 20:11 — 0:2. Джонсон — 6 (Башкиров, Маклюков), 33:20 — 0:3. Морозов — 1 (мен., Пьянов, Карпов), 36:01 — 1:3. Зернов — 2 (п.в., Пресс, Козлов), 59:33 — 1:4Вратари: Костин (56:26 — 59:33) — НабоковБроски: 43 (15+10+18) — 22 (8+10+4)Штраф: 6 — 10

    После этого матча «Металлург» занимает 5-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. «Сибирь» — на 8-й позиции с 22 баллами.

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