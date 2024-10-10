СКА — «Автомобилист»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛпо буллитам одержал победу надсо счетом 4:3.

В составе армейцев по шайбе забросили Руслан Исхаков, Никита Нестеров и Иван Дроздов. У гостей отличились Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов и Анатолий Голышев.

Победный буллит у «Автомобилиста» реализовал Брукс Мэйсек.

Чемпионат КХЛ ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Исхаков — 6 (Дроздов), 8:41 — 1:0. Мэйсек — 4 (бол., Голышев, Да Коста), 18:19 — 1:1. Хрипунов — 4 (Журавлев), 24:17 — 1:2. Нестеров — 2 (бол., Окулов, Карнаухов), 30:17 — 2:2. Дроздов — 2 (бол., Ярош), 49:59 — 3:2. Голышев — 4 (Мэйсек, Да Коста), 53:50 — 3:3Победный буллит: МэйсекВратари: Гамзин — ГалкинШтраф: 2 — 4.: 24 (10+5+8+1) — 26 (10+11+4+1)

ЦСКА с 18 очками занимает третье место в Западной конференции. «Автомобилист» с 20 баллами идет вторым на Востоке.