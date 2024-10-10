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    «Автомобилист» по буллитам переиграл СКА в КХЛ

    СКА — «Автомобилист»: счет матча 3:4 Б, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» по буллитам одержал победу над ЦСКА со счетом 4:3.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    В составе армейцев по шайбе забросили Руслан Исхаков, Никита Нестеров и Иван Дроздов. У гостей отличились Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов и Анатолий Голышев.

    Победный буллит у «Автомобилиста» реализовал Брукс Мэйсек.

    Чемпионат КХЛ
    ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Исхаков — 6 (Дроздов), 8:41 — 1:0. Мэйсек — 4 (бол., Голышев, Да Коста), 18:19 — 1:1. Хрипунов — 4 (Журавлев), 24:17 — 1:2. Нестеров — 2 (бол., Окулов, Карнаухов), 30:17 — 2:2. Дроздов — 2 (бол., Ярош), 49:59 — 3:2. Голышев — 4 (Мэйсек, Да Коста), 53:50 — 3:3Победный буллит: МэйсекВратари: Гамзин — ГалкинШтраф: 2 — 4.: 24 (10+5+8+1) — 26 (10+11+4+1)

    ЦСКА с 18 очками занимает третье место в Западной конференции. «Автомобилист» с 20 баллами идет вторым на Востоке.

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