«Авангард» — «Локомотив»: счет матча 3:5, обзор голов

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
У гостей по шайбе забросили Даниил Бут, Георгий Иванов, Никита Кирьянов, Максим Шалунов и Байрон Фрэз.
За хозяев дубль оформил Рид Буше, еще один гол на счету Михаила Гуляева.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:1, 2:0, 0:4)
Голы: Бут — 1 (бол., Никулин, Гернат), 5:58 — 0:1. Гуляев — 2 (Злодеев, Холодилин), 13:04 — 1:1. Буше — 1 (Спунер, Вей), 31:18 — 2:1. Буше — 2 (бол., Шарипзянов, Спунер), 38:00 — 3:1. Иванов — 2 (Никулин), 43:05 — 3:2. Кирьянов — 2, 43:41 — 3:3. Шалунов — 3 (Полунин, Кирьянов), 57:12 — 3:4. Фрэз — 2 (п.в., Радулов, Березкин), 59:53 — 3:5Вратари: Хомченко (58:31 — 59:53) — ИсаевШтраф: 8 — 2Броски: 18 (7+6+5) — 30 (10+8+12)
«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 21 очком. «Авангард» с 9 очками на 8-й строчке таблицы «Востока».