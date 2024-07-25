ФХР расторгла договор с КХЛ о правах на проведение чемпионата России

Алексей Морозов Фото: globallookpress.com
По данным «РИА Новости Спорт», официально это событие состоится 1 августа.
Сегодня, 25 июля, президент России Владимир Путин подписал закон о спорте, расширяющий полномочия лиг. Данный закон предусматривает изменения в федеральные законы «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», «О публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на совершенствование правового статуса профессиональных спортивных лиг. Ранее эти изменения были одобрены Советом Федерации.
Президент КХЛ Алексей Морозов неоднократно изъявлял желание получить независимость от ФХР.