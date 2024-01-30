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    Леонтьев: Приятно было смотреть на заряженность нашей команды

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итог матча с «Ладой» (4:3 ОТ).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Отличный матч. Очень много было моментов, приятно было смотреть на заряженность нашей команды и веру в победу. Отличная концовка, победили в овертайме, всех с победой. Долганов здорово подтащил, в овертайме два голевых момента вытащил. Плюс сольный проход нашего защитника, прошёл как заправский нападающий, хороший гол. Не без ошибок матч, но всё равно — главное, результат достигнут», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

    «Нефтехимик» с 59 очками занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» с 71 пунктом идет четвертой.

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