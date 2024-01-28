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    «Куньлунь» в овертайме дожал «Сочи»

    «Сочи» — «Куньлунь»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в гостях в овертайме обыграл «Сочи» со счетом 4:3.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    В основное время за сочинцев забивали Джесси Грэм, Николай Чебыкин и Марат Хуснутдинов. В составе пекинцев отличились Люк Локхарт (дважды) и Брендон Ип.

    Решающую шайбу в овертайме забросил Паркер Фу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
    Голы: Локхарт — 11 (бол., Макмиллан, Вонг), 7:20 — 0:1. Локхарт — 12 (Броссо), 15:30 — 0:2. Йип — 10 (Челиос), 36:03 — 0:3. Грэм — 7 (Хуснутдинов, Тянулин), 38:37 — 1:3. Чебыкин — 4 (Хуснутдинов, Мичков), 41:36 — 2:3. Хуснутдинов — 6 (Тянулин, Мичков), 48:12 — 3:3. П. Фу — 8 (Челиос, Макмиллан), 63:29 — 3:4Вратари: Богданов — ЛазушинШтраф: 4 — 6Броски: 28 (9+10+9+0) — 46 (16+17+12+1)

    «Куньлунь» с 42 очками занимает десятое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» с 43 пунктами идет девятым на «Западе».

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