«Сочи» — «Куньлунь»: счет матча 3:4, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв гостях в овертайме обыгралсо счетом 4:3.

В основное время за сочинцев забивали Джесси Грэм, Николай Чебыкин и Марат Хуснутдинов. В составе пекинцев отличились Люк Локхарт (дважды) и Брендон Ип.

Решающую шайбу в овертайме забросил Паркер Фу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) Голы: Локхарт — 11 (бол., Макмиллан, Вонг), 7:20 — 0:1. Локхарт — 12 (Броссо), 15:30 — 0:2. Йип — 10 (Челиос), 36:03 — 0:3. Грэм — 7 (Хуснутдинов, Тянулин), 38:37 — 1:3. Чебыкин — 4 (Хуснутдинов, Мичков), 41:36 — 2:3. Хуснутдинов — 6 (Тянулин, Мичков), 48:12 — 3:3. П. Фу — 8 (Челиос, Макмиллан), 63:29 — 3:4Вратари: Богданов — ЛазушинШтраф: 4 — 6Броски: 28 (9+10+9+0) — 46 (16+17+12+1)

«Куньлунь» с 42 очками занимает десятое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» с 43 пунктами идет девятым на «Западе».