«Детройт» в серии буллитов победил «Филадельфию», «Чикаго» уступил «Монреалю»

«Детройт» — «Филадельфия» — 7:6 Б
«Ред Уингз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.
Российский защитник «Флайерз» Егор Замула отметился двумя голевыми передачами.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Филадельфия» — 7:6 Б (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 1:0)
Голы: Кейн — 3 (Ларкин, Дебринкэт), 4:30 — 1:0. Кейн — 4 (Дебринкэт, Холл), 8:16 — 2:0. Бринк — 6 (Фараби, Замула), 9:00 — 2:1. Спронг — 8 (бол., Зайдер, Раймонд), 15:05 — 3:1. Комфер — 7 (Велено, Раймонд), 15:38 — 4:1. Гостисбеер — 6 (Кейн, Дебринкэт), 19:42 — 5:1. Кутюрье — 9 (Санхейм, Замула), 23:37 — 5:2. Фрост — 5 (Санхейм, Аткинсон), 24:01 — 5:3. Хэтэуэй — 3 (Лотон, Йорк), 45:51 — 5:4. Лотон — 3 (Форстер, Фараби), 53:30 — 5:5. Типпетт — 12 (Конекны, Ристолайнен), 54:53 — 5:6. Ларкин — 12 (Питри, Зайдер), 55:30 — 6:6Победный буллит: РаймондВратари: Раймер — ХартШтраф: 15 — 47Броски: 37 (13+9+9+6) — 43 (11+14+14+4)
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4
Российский голкипер Игорь Шестеркин провел всю встречу на скамейке запасных.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин закончил игру без набранных очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)
Голы: Уилер — 5 (Зибанежад, Крайдер), 11:03 — 1:0. Хаймэн — 20 (Экхольм, Макдэвид), 43:07 — 1:1. Кейн — 13 (Райан), 44:17 — 1:2. Фогеле — 5 (Маклеод, Сиси), 46:36 — 1:3. Маклеод — 5 (Фогеле), 49:52 — 1:4. Зибанежад — 12 (бол., Лафренье, Крайдер), 55:42 — 2:4. Куилль — 6, 59:59 — 3:4Вратари: Куик (54:37 — 55:42, 56:25 — 59:59) — СкиннерШтраф: 4 — 6Броски: 34 (8+14+12) — 28 (7+11+10)
«Виннипег» — «Бостон» — 5:1
Швейцарский форвард «Джетс» Нино Нидеррайтер забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу.
Российский нападающий Владислав Наместников результативными действиями не отметился.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Бостон» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Моррисси — 6 (Виларди, Шайфли), 19:52 — 1:0. Виларди — 7 (Элерс, Шайфли), 31:17 — 2:0. Нидеррайтер — 9 (бол., Шмидт, Пионк), 37:41 — 3:0. Лаури — 6 (Эпплтон, Нидеррайтер), 41:25 — 4:0. Карло — 2, 54:22 — 4:1. Нидеррайтер — 10 (бол., Перфетти), 59:41 — 5:1Нереализованный буллит: Шайфли (В), 37:16Вратари: Хеллибак — СуэйменШтраф: 4 — 6Броски: 33 (10+11+12) — 25 (6+7+12)
«Чикаго» — «Монреаль» — 2:5
Игроки «Канадиенс» Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Дэвид Савар сделали по одной голевой передаче и забили по одному голу.
«Монреаль» занимает 11-е место в Восточной конференции, набрав 35 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Монреаль» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Голы: Донато — 6 (Бедард, Филлипс), 16:56 — 1:0. Дикинсон — 10 (Блэкуэлл, Кревье), 23:43 — 2:0. Стивенс — 1 (Мэтисон, Савар), 24:20 — 2:1. Андерсон — 5 (Монахэн, Эванс), 35:02 — 2:2. Слафковски — 4 (Сузуки, Юленен), 37:33 — 2:3. Сузуки — 10 (Кофилд, Слафковски), 53:11 — 2:4. Савар — 3 (п.в.), 58:04 — 2:5Вратари: Мразек (56:31 — 58:04) — ПримоШтраф: 11 — 7Броски: 21 (9+6+6) — 28 (7+11+10)