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    Заварухин: Сыграли на «ноль», забили в большинстве и взяли два очка

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    Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвёл итог победного матча с «Барысом» (2:0).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Тяжёлая игра. Понятно, что ребята хотели победить. Немного не хватило "мусорного" гола в начале первого периода. Вратарь соперника видел все броски — на этом акцентировали внимание. Разобрали моменты, которые у нас не получились с "Салаватом Юлаевым", показали ребятам. Что-то получилось, что-то нет. Самое главное — результат есть. Сыграли на "ноль", забили в большинстве и взяли два очка. Они нам были нужны.

    Во втором периоде первым на лёд вышло звено Семёна Дер-Аргучинцева, с чем связано? Видимо, было наложение. Мы не играем по очереди. Стараемся варьировать. Звену Семёна мы пытаемся найти шанс в атаке, как и пятёрке Ткачёва.

    Что с Артёмом Шварёвым? Сейчас он поедет на обследование. Скорее всего, получил травму. Позже будет понятно. Продолжить игру он никак не мог.

    Зачем проверяю клюшку Виталия Кравцова? У меня, наверное, лучше руки, чем у него. Это такая традиция. Если у Виталика что-то не получается, то он даёт мне подержать клюшку. Я в одном интервью сказал, что в поездки клюшки не беру, а играю клюшками Виталия. Здесь ничего такого нет. У нас это идёт ещё с молодёжной команды. Хорошие моменты были, он не забил. Возможно, я мало подержал клюшку. В прошлой игре сработало», — приводит слова Заварухина сайт «Трактора».

    В следующем матче «Трактор» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». «Барыс» сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 18 ноября.

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