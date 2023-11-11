Ротенберг: Хочу похвалить команду, выполнили установку на 100%, добились важной победы

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над(4:2).

«Серьёзно готовились, понимали, что приедет серьёзный соперник. Хорошее начало, хорошие голы забили. Где-то потом упустили нить игры, дисциплина. Будем работать. Хочу похвалить команду, выполнили установку на 100%, добились важной победы.

Держал ли в голове, что "Нефтехимик" может отыграться? Здесь индивидуальные ошибки, необоснованные удаления, неоправданные. Ничего такого не было, спокойно довели до победы. Понимали, что сильный соперник, будет стараться забить. Сыграли по заданию — выиграли. Спокойно, уверенно.

Удаления при счёте 4:0? Надо улучшить игровую дисциплину. Да, желание, здесь нужен контроль эмоций и думать головой. Будем работать.

Спасибо всем за поддержку. Надеемся. Наши болельщики тоже поедут на выездные игры. В "Ледовом" многие поддерживают свои команды. Мы тоже рассчитываем на такую поддержку на выезде в Казани, Череповце, Ярославле» — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

После этого матча СКА занимает 6-е место в таблице Запада с 30-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 8-й позиции Востока (29 баллов).