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    Тамбиев о победе «Адмирала»: Старались не дать «Локомотиву» играть в тот хоккей в атаке, в какой они умеют

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Локомотив
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о крупной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2).

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    «Команда — молодцы. Как мы ребят направляли, так "Локомотив" и играл. Очень мощно в атаке, очень мощно на бортах и в стыках. Очень мощная и системная команда.

    Мы сегодня удачно забили, реализовали большинство. Старались не дать "Локомотиву" играть в тот хоккей в атаке, в какой они умеют и любят играть. Мы постарались лишить "Локомотив" игры на чужом пятаке. Да, мы где-то недосмотрели, но "Локомотив" — одна из самых мощных команд в этой лиге.

    Мы рады за ребят. Молодцы, что победили. У нас была хорошая самоотдача, где-то 20–30 заблокированных бросков. Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Огромное спасибо ребятам и болельщикам.

    Как сохранить настрой? Дайте нам немного порадоваться и поулыбаться. Для "Адмирала" нет слабых соперников. Команда строится. Оправдываться не люблю и не буду. Потихоньку мы что-то делаем, ребят направляем туда, куда нужно. Необходимо немного потерпеть. Потихоньку будем двигаться наверх», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

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    • После этого матча «Адмирал» занимает 12-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Тамбиева сыграют 10-го ноября с «Торпедо».

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