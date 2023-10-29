Квартальнов: Мы довольны, расслабляться некогда

Главный тренер минскогопрокомментировал победу над(4:3).

«Плохое начало, но… Есть примеры очень часто в этом сезоне, когда проигрываем первые периоды, но очень здорово, что так сложилось сегодня — победили в Омске хорошего соперника. Мы довольны, расслабляться некогда.

В чём системная проблема "Динамо" в начале матчей? Она есть, такая довольно серьёзная проблема. Но, наверное, её озвучивать не стоит, это командная проблема. Скажу банальные вещи: нужно где-то настроиться, сыграть попроще, вот такие моменты. Где-то нужно, знаете, за ноль зацепиться, мы же понимаем, что соперник начнёт агрессивно. Хотя мы и у себя дома так же проигрывали. Работаем над этим, как-то всё не получается, но хорошо, что так заканчивается.

Мы разговариваем об отдельных нюансах игры в меньшинстве, но я не могу сказать, что делаем акцент на том, что в такой расстановке можно ещё и забивать. Можно после блока убежать "один в ноль", и это такой чуть-чуть сюрприз, это не натренируешь. Сегодня здорово в меньшинстве сыграли, было задание двумя поактивнее в чужой зоне, и они вот выжали из момента гол», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

«Авангард» после этого поражения остался на седьмом месте на «Востоке» с 27 очками. «Динамо» занимает аналогичную позицию, но на «Западе», у него 25 баллов.