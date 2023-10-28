Ротенберг: Сами виноваты, при всем уважении к «Сочи», СКА проиграл сам себе

Главный тренер СКАпрокомментировал поражение от «Сочи» (4:5) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимали, что для нас будет тяжелая игра, четвертая на выезде. Хорошо начали, выполнили установку на первый период.

Понимали, что соперники отдыхали семь дней и будут свежими. Была задача забить в первые десять минут, этот план мы реализовали. Потом где-то упустили нить — это связано и с игрой "Сочи", поздравляю их с победой. Но это связано и с нашими ошибками.

Ввели свежую кровь, дали ребятам себя проявить. Делаем выводы, для нас важная игра — хороший урок, выводы будут сделаны. Где-то соперники были намного свежее, понятно, что они семь дней отдыхали. Мы летали, мы играли, но это не оправдание. Сами виноваты, при всем уважении к "Сочи", мы проиграли сами себе. Учтем все нюансы, у нас важная следующая игра с "Ак Барсом", сейчас есть время зализать раны, подготовиться, внести изменения в состав», — приводит слова Ротенберга пресс-служба КХЛ.