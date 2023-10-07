«Куньлунь» — «Спартак»: счет матча 3:4, обзор голов

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе «красно-белых» шайбы забросили Павел Порядин, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев и Максим Цыплаков.
У «Куньлуня» отличились Брэндон Ип, Джейсон Фрэм и Кайл Вуд.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Куньлунь» — «Спартак» 3:4 (1:1, 2:2, 0:1).
Голы: Порядин — 6 (бол. Локтионов, Морозов), 13:41 — 0:1. Ип — 5 (бол. Пу, Меркли), 19:14 — 1:1. Фрэм — 2 (Родевальд), 22:10 — 2:1. Вишневский — 3 (бол. Принс), 28:21 — 2:2. Зайцев — 2 (Порядин, Голдобин), 34:20 — 2:3. Вуд — 2 (бол. Спроул, Локхарт), 36:32 — 3:3. Цыплаков — 6 (Савиков, Вишневский), 48:46 — 3:4Вратари: Смит — КареевБроски: 30 (6+18+6) — 42 (14+16+12)Штраф: 14 — 8
После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице Запада (20 очков), а «Куньлунь» — на 10-й строчке (13).