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    «Спартак» вырвал победу в матче КХЛ с «Куньлунем»

    «Куньлунь» — «Спартак»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Куньлунь Ред Стар
    «Спартак» одержал победу над «Куньлунем» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе «красно-белых» шайбы забросили Павел Порядин, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев и Максим Цыплаков.

    У «Куньлуня» отличились Брэндон Ип, Джейсон Фрэм и Кайл Вуд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Куньлунь» — «Спартак» 3:4 (1:1, 2:2, 0:1).
    Голы: Порядин — 6 (бол. Локтионов, Морозов), 13:41 — 0:1. Ип — 5 (бол. Пу, Меркли), 19:14 — 1:1. Фрэм — 2 (Родевальд), 22:10 — 2:1. Вишневский — 3 (бол. Принс), 28:21 — 2:2. Зайцев — 2 (Порядин, Голдобин), 34:20 — 2:3. Вуд — 2 (бол. Спроул, Локхарт), 36:32 — 3:3. Цыплаков — 6 (Савиков, Вишневский), 48:46 — 3:4Вратари: Смит — КареевБроски: 30 (6+18+6) — 42 (14+16+12)Штраф: 14 — 8

    После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице Запада (20 очков), а «Куньлунь» — на 10-й строчке (13).

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