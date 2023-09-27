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    «Салават Юлаев» дома прервал серию поражений

    «Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    Уфимский «Салават Юлаев» обыграл дома челябинский «Трактор» со счетом 5:3 и прервал серию из двух поражений кряду. Главным героем встречи стал опытный Николай Кулемин, сделавший 3 (2+1).

    Автор дубля Николай Кулемин
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    Автор дубля Николай Кулемин

    Голы за хозяев забивали Николай Кулемин (дубль), Александр Шаров, Владислав Ефремов, Никита Зоркин.

    В составе «Трактора» отличились Виктор Антипин, Михаил Котляревский, Александр Рыков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» — «Трактор» 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
    Голы: Кулемин — 1 (Пименов, Шаров), 14:31 — 1:0, Антипин -1 (бол., Фатеев, Яруллин), 19:15 — 1:1, Шаров -1 (Кулемин, Зоркин), 21:07 — 2:1, Ефремов — 1 (мен), 23:11 — 3:1, Котляревский — 1 (Карпухин), 37:00 — 3:2, Рыков -1 (Шабанов), 38:10 — 3:3, Кулемин — 2 (Шаров, Пименов), 40:56 — 4:3, Зоркин -1 (Шаров, п.в.), 59:03 — 5:3Вратари: Самонов — ФукалеБроски: 24 (10+12+2) — 29 (7+9+13)Штрафы: 6 (2+2+2) — 6 (0+4+2)

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» теперь сразится дома с магнитогорским «Металлургом». «Трактор» на своей площадке будет ждать московский «Спартак».

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