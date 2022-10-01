ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стартовый экран FIFA 23FIFA 23: топ-5 крутых моментов нового футбольного симулятора
  • 07:35
    • «Вашингтон» победил «Детройт», «Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в предсезонных матчах
  • 23:30
    • «Бавария» разгромила «Байер» в Бундеслиге
  • 00:14
    • «Марсель» возглавил таблицу Лиги 1
  • 00:00
    • «Атлетик» разгромил« Альмерию», Нико Уильямс сделал гол+пас
    Все новости спорта

    «Вашингтон» победил «Детройт», «Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в предсезонных матчах

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Джерси Дэвилз Оттава Сенаторз Торонто Мэйпл Лифс Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз Эдмонтон Ойлерз Калгари Флэймз
    «Вашингтон» выиграл у «Детройта» (2:0) в матче предсезонного матча НХЛ. Игра прошла на льду «Литл Сесарс Арены» в Детройте.

    Артемий Панарин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артемий Панарин

    В матче отличились Джон Карлсон и Ларс Эллер. Капитан столичного клуба Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «+1». Евгений Кузнецов сделал голевую передачу. Для обоих игроков этот матч стал первым в межсезонье.

    Для «Вашингтона» это вторая победа в рамках подготовки к новому сезону.

    «Нью-Джерси» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 1:2.

    В составе победителей отличились К’Андре Миллер и Артемий Панарин. Виталий Кравцов сделал голевую передачу. Голкипер Игорь Шестеркин участие в матче не принимал. У проигравших забил Джек Хьюз.

    Также «Торонто» обыграл «Оттаву» со счетом 6:3, а «Тампа» разгромила «Нэшвилл» со счетом 7:1. Еще «Эдмонтон» одолел «Калгари» — 2:1.

    Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Конте снова накажет Артету?
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Кварацхелия устроит мастер-класс для команды Миранчука?
  • «Наполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • ЦСКА продлит страдания «Химок»?
  • «Химки» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Химки — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Латифи — Олейник
  • Бокс
  • Завтра в 01:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие