«Вашингтон» победил «Детройт», «Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в предсезонных матчах

выиграл у(2:0) в матче предсезонного матча НХЛ. Игра прошла на льду «Литл Сесарс Арены» в Детройте.

В матче отличились Джон Карлсон и Ларс Эллер. Капитан столичного клуба Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности «+1». Евгений Кузнецов сделал голевую передачу. Для обоих игроков этот матч стал первым в межсезонье.

Для «Вашингтона» это вторая победа в рамках подготовки к новому сезону.

«Нью-Джерси» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В составе победителей отличились К’Андре Миллер и Артемий Панарин. Виталий Кравцов сделал голевую передачу. Голкипер Игорь Шестеркин участие в матче не принимал. У проигравших забил Джек Хьюз.

Также «Торонто» обыграл «Оттаву» со счетом 6:3, а «Тампа» разгромила «Нэшвилл» со счетом 7:1. Еще «Эдмонтон» одолел «Калгари» — 2:1.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги.