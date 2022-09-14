«Динамо» в Москве обыграло «Сочи»

В составе победителей шайбы забросили нападающие Владислав Кодола и Дмитрий Рашевский.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Кодола — 1 (Джиошвили, Кудрявцев), 34:42 — 1:0. Рашевский — 3 (п.в., О`Делл), 58:30 — 2:0Вратари: К.Л. Волков — Третьяк (57:46 — 58:30, 59:20)Броски: 29 (8+10+11) — 18 (8+3+7)Штраф: 4 — 8
«Динамо» набрало десять очков в шести матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Сочи» идет на последней, 11-й строчке с двумя очками.