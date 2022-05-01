«Салават Юлаев» объявил о назначении Козлова главным тренером

сообщил на своем официальном сайте о назначениина пост главного тренера.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на один год.

Козлов с 2020 года входил в тренерский штаб «Салавата».

«Переговоры прошли легко, потому что это почетно — быть главным тренером "Салавата Юлаева". Это очень хороший вызов для меня, следующий шаг в карьере, и я к нему готов.

Сейчас мы рассматриваем игроков, которые, возможно, пополнят наш состав, и планируем тренировочный сбор, подготовку к следующему сезону», — прокомментировал Козлов свое назначение.

Напомним, в минувшем сезоне «Салават Юлаев» возглавлял финн Томи Лямся.