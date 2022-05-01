ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Золотая серия из четырех титулов. «Зенит» снова выиграл РПЛ
  • 12:42
    • «Салават Юлаев» объявил о назначении Козлова главным тренером
  • 11:49
    • «Зенит» продлит контракт с Семаком
  • 10:53
    • Флорентино Перес намекнул на переход Мбаппе в «Реал»
  • 08:59
    • «Авангард» назвал имя нового главного тренера
  • 00:18
    • «Атлетик» дома обыграл «Атлетико»
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» объявил о назначении Козлова главным тренером

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Салават Юлаев КХЛ
    «Салават Юлаев» сообщил на своем официальном сайте о назначении Виктора Козлова на пост главного тренера.

    Виктор Козлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Козлов

    Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на один год.

    Козлов с 2020 года входил в тренерский штаб «Салавата».

    «Переговоры прошли легко, потому что это почетно — быть главным тренером "Салавата Юлаева". Это очень хороший вызов для меня, следующий шаг в карьере, и я к нему готов.

    Сейчас мы рассматриваем игроков, которые, возможно, пополнят наш состав, и планируем тренировочный сбор, подготовку к следующему сезону», — прокомментировал Козлов свое назначение.

    Напомним, в минувшем сезоне «Салават Юлаев» возглавлял финн Томи Лямся.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли серия побед «Спартака» над «Крыльями»?
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Милан» быстро возьмет свое
  • «Милан» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Эвертон» выиграет у «Челси»?
  • «Эвертон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие