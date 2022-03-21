Галлан: Стоит отметить игру Георгиева. Он сыграл невероятно

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»остался недоволен игрой своей команды в победном матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:0).

«Нам повезло. Я бы хотел сказать, что мы сыграли отличный матч, но скорее с "Тампой" у нас была отличная игра.

Сегодня стоит отметить отличную игру нашего вратаря Александра Георгиева, который сыграл невероятно. Мы выглядели уставшими. Соперник доминировал, но мы нашли способ получить два очка.

Это, возможно, один из худших моих дней на тренерской скамейке. Понимаю, что хоккеисты устали, но я не собирался сдаваться.

Матч длится 60 минут, и это их работа. Я люблю своих игроков. Мы упорно сражались, но сегодня наш бак не был полон», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.