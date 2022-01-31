Кузнецов примет участие в Матче звезд НХЛ-2022

Форвард «Вашингтона»примет участие в Матче звезд НХЛ-2022, сообщает пресс-служба «столичных»

Российский хоккеист заменит защитника «Рейнджерс» Адама Фокса.

Он станет четвертым российским игроком, который примет участие в Матче звезд в этом году. В сборной Атлантического дивизиона оказался голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сыграет за команду Центрального дивизиона, а нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин представит Столичный дивизион.

Матч звезд НХЛ — 2022 пройдет 4–5 февраля в Лас-Вегасе (США).