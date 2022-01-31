Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола пытается выиграть свою первую ЛЧ в «Сити»Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • 23:56
    • Сенегал победил Экваториальную Гвинею и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 23:29
    • СМИ: «Лацио» договорился об аренде Миранчука
  • 22:13
    • Шведские гандболисты выиграли чемпионат Европы, победив Испанию в финале
  • 20:45
    • Египет выиграл у Марокко благодаря голу и ассисту Салаха
  • 18:19
    • «Зенит» объявил о переходе Азмуна в «Байер»
    Все новости спорта

    Кузнецов примет участие в Матче звезд НХЛ-2022

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов примет участие в Матче звезд НХЛ-2022, сообщает пресс-служба «столичных»

    Евгений Кузнецов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кузнецов

    Российский хоккеист заменит защитника «Рейнджерс» Адама Фокса.

    Он станет четвертым российским игроком, который примет участие в Матче звезд в этом году. В сборной Атлантического дивизиона оказался голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сыграет за команду Центрального дивизиона, а нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин представит Столичный дивизион.

    Матч звезд НХЛ — 2022 пройдет 4–5 февраля в Лас-Вегасе (США).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды поделят между собой очки
  • «Эшторил» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • В этом поединке ставим на голы
  • «Ибица» — «Сарагоса». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Забить сможет кто-то один
  • «Суонси» — «Лутон Таун». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  3.18
  • Прогноз на матч Эшторил — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ибица — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Росс Каунти — Абердин
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Миллуолл — Престон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие