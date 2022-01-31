Кузнецов примет участие в Матче звезд НХЛ-2022

Евгений Кузнецов Фото: globallookpress.com
Российский хоккеист заменит защитника «Рейнджерс» Адама Фокса.
The Bird's taking flight to Vegas!#NHLAllStar | #ALLCAPS pic.twitter.com/BimGYRqPr9— Washington Capitals (@Capitals) January 30, 2022
Он станет четвертым российским игроком, который примет участие в Матче звезд в этом году. В сборной Атлантического дивизиона оказался голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сыграет за команду Центрального дивизиона, а нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин представит Столичный дивизион.
Матч звезд НХЛ — 2022 пройдет 4–5 февраля в Лас-Вегасе (США).