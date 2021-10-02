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    «Куньлунь» взял верх над «Витязем»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Витязь Прогнозы на КХЛ
    Пекинский «Куньлунь Ред Стар» одержал домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Куньлунь»
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    «Куньлунь»

    Дубль в составе победителей оформил Паркер Фу, сделавший также две голевых передачи. По одной шайбе забросили Спенсер Фу и Люк Локхарт.

    За «Витязь» отличились Александр Яремчук и Нико Оямяки.

    КХЛ.Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
    Голы: П. Фу — 1 (Локхарт), 24:24 — 1:0. Яремчук — 4 (Малыхин), 28:47 — 1:1. П. Фу — 2 (Бартли, С. Фу), 32:03 — 2:1. Оямяки — 11 (бол., Аалтонен, Одетт), 42:42 — 2:2. С. Фу — 5 (П. Фу), 53:03 — 3:2. Локхарт — 5 (бол., С. Фу, П. Фу), 59:37 — 4:2Вратари: Лазушин — Ежов (58:41 — 59:16)Броски: 25 (8+8+9) — 36 (11+15+10)Штраф: 14 — 12

    4 октября «Куньлунь» на выезде поспорит за очки с ЦСКА, «Витязь» в этот же день сыграет в гостях с «Амуром».

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