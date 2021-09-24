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    «Спартак» в овертайме дожал «Нефтехимик»

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    Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» (2:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Два очка в составе «Спартака» набрал Илья Талалуев (1+1), также отличился Александр Брынцев. Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков.

    Голы за хозяев на свой счет записали Рафаэль Бикмуллин и Лукаш Клок.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Брынцев — 1 (Талалуев, Цыплаков), 8:09 — 0:1. Талалуев — 3, 25:25 — 0:2. Бикмуллин — 2 (Шафигуллин, Глазков), 34:38 — 1:2. Клок — 2 (бол., Секстон), 38:30 — 2:2. Цыплаков — 2 (Хохлачев, Локтионов), 64:30 — 2:3Вратари: Туохимаа — ДанскБроски: 20 (4+7+8+1) — 27 (9+6+8+4)Штраф: 2 — 6

    Москвичи набрали 12 очков и вышли на 5-е место в Западной конференции, «Нефтехимик» — 7-й на Востоке (9).

    26 сентября команда из Нижнекамска примет «Адмирал», «Спартак» сыграет на выезде с «Ак Барсом».

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