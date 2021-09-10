«Трактор» обыграл« Северсталь» в серии буллитов

Игроки «Трактора» Фото: globallookpress.com
В основное время у «Трактора» забил Андрей Стась, а у «Северстали» отличился Адам Лишка. Решающий буллит реализовал Томаш Гика.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Стась — 2 (Тертышный, Телегин), 18:41 — 0:1. Лишка — 1 (Морозов, Пресс), 33:40 — 1:1Нереализованный буллит: Гераськин (Северсталь), 63:43 (Вратарь)Победный буллит: ГикаВратари: Шостак — ВиллШтраф: 6 — 12Броски: 28 (13+5+8+2) — 22 (12+3+5+2)
«Трактор» вышел на второе место в Восточной конференции с семью очками. «Северсталь» занимает 11 место с тремя баллами.