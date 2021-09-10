ЦСКА обыграл «Локомотив», «Ак Барс» выиграл у «Витязя»

Игроки ЦСКА Фото: ЦСКА
Победу хозяевам принесли точные броски Виктора Сведберга, Лукаса Валльмарка и Матвея Гуськова. Рид Буше отличился в составе «Локо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы: Сведберг — 1 (бол., Юртайкин, Андронов), 14:08 — 1:0. Валльмарк — 1 (бол., Гилмор, Слепышев), 14:36 — 2:0. Гуськов — 2 (бол., Нестеров, Валльмарк), 21:14 — 3:0. Буше — 1 (Петерссон), 39:47 — 3:1Вратари: Федотов — ПаскуалеШтраф: 10 — 10Броски: 25 (15+6+4) — 37 (7+22+8)
ЦСКА набрал 8 очков и вышел на первое место в Западной конференции. У «Локомотива» 3 балла и десятое место.
В другом матче «Ак Барс» на выезде победил «Витязь» со счетом 2:1.
Пер Линдхольм вывел «Ак Барс» вперед, а позже счет сравнял Дэниел Одетт.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Линдхольм — 2 (Коваленко, Журавлев), 12:27 — 0:1. Одетт — 3 (бол., Оямяки), 46:47 — 1:1. Хенкель — 1 (Кагарлицкий), 63:34 — 1:2Вратари: Ежов — БобковШтраф: 8 — 10Броски: 22 (8+9+3+2) — 34 (12+12+8+2)
Победную шайбу в составе казанцев забросил Кристиан Хенкель.